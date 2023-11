Vincere per conquistare il terzo posto sorpassando il Milan. Questa è l'unica via che rimane, secondo il Corriere dello Sport, a Rudi Garciae per spazzare via le nubi di un possibile esonero in vista della prossima sosta. Qualora le cose non dovessero andare bene contro l'Empoli, convincerebbe De Laurentiis ad effettuare il ribaltone per la panchina del Napoli che aveva già ipotizzato durante la sosta di ottobre.