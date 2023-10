E' ancora in bilico la panchina di Rudi Garcia al Napoli, sorpassato dall'Atalanta al quarto posto in classifica. Il presidente Aurelio De Laurentiis è stato onnipresente in questo periodo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, si aspetta tre vittorie di fila nelle prossime partite contro Salernitana, Union Berlino ed Empoli. Altrimenti la posizione dell'allenatore francese da precaria diventerebbe insostenibile.