Ultimi due risultati che fanno filtrare ottimismo in casa. Prima la vittoria in campionato a Verona, poi il successo in Champions a Berlino. Domani, però, servirà una conferma e di fronte ci sarà il. Alla vigilia del match ecco le parole del tecnico degli azzurri, Rudi- "Giocheremo in casa contro un avversario diretto e abbiamo una gran voglia di vincere perché siamo in una striscia interessante e giochiamo in casa. Solo vincendo 2-3 partite di fila in campionato miglioreremo in classifica, i giocatori lo sanno"."Tanti dicono che il Napoli è differente da quello dello scorso anno, non possono esserci le stesse gare della passata stagione".- "Siamo efficaci e forti fuori casa, avendo fatto sempre risultati utili. In casa, però, dobbiamo migliorare".- "Catena di sinistra del Milan? Noi abbiamo una catena di destra forte e anche una di sinistra forte, puntiamo sulle nostre qualità".- "Le prime dodici partite volevamo vincerle tutte e fare meglio del quarto posto e del secondo posto in Champions".- "Le statistiche ti aiutano a capire, a essere una verifica di una cosa che vedi. Visto che siamo primi per possesso, tiri in porta, corner ottenuti, la classifica dovrebbe essere migliore. Dobbiamo però migliorare nel centrare lo specchio della porta. Avevo detto che siamo una delle squadre che subisce meno occasioni prendendo però troppi gol. Cosa vera, ma stiamo migliorando. A Berlino non abbiamo preso gol, a Verona uno di troppo. Siamo però sulla buona via".- "Screzi con Pioli? Era un altro momento, è storia vecchia, altre squadre. Parliamo di un ottimo allenatore".- "Gabbia per Leao? È un ottimo giocatore, ma non c'è solo lui. Dovrei pensare un piano anti Pulisic, anti Giroud. Ci sono tanti giocatori, è il Milan".- "Fame di vittoria? Sono tutti motivati, hanno voglia di vincere, di dare il meglio. Io come allenatore devo spingerli per migliorare, fare di più ma sono contento dell'atteggiamento. Se c'era bisogno di una risposta l'abbiamo avuta sia a Verona che a Berlino. Avremmo potuto giocare meglio a Berlino ma l'atteggiamento da squadra è stato il migliore".- "Critiche sul gioco? L'importante era vincere. Si può migliorare la qualità del gioco e spero che quando miglioreremo sarà ancora più facile vincere".- "Cajuste a Verona è stato uno dei migliori in campo. A Berlino non ha fatto lo stesso ma non per questo non ha la mia fiducia. Ce l'ha al 100%. Elmas ha fatto bene. Anguissa ha recuperato ma non ha i 90 minuti, vedremo se giocherà per poi uscire o entrerà nella seconda parte di gara. Ha bisogno di trovare il ritmo della competizione, delle partite".- "L'Inter la squadra più forte? Non c'entra nulla con Napoli-Milan. Siamo ancora a un quarto di campionato, è ancora tutto da fare".- "Non vogliamo mai allungarci però quando fai gioco lungo, quando trovi una squadra forte fisicamente e butta palla lunga ci sta abbassarti. Secondo me a Berlino non abbiamo sofferto nulla. Forse avremmo potuto tenere di più la palla nel campo avversario. Non è stata la miglior partita sotto il punto di vista offensivo, ma la migliore nella determinazione, rabbia e voglia. Questo serve per vincere in Champions, una competizione dove non vinci a prescindere".- "Sono entrambi importanti. Raspadori sta facendo bene, ha segnato a Berlino. Simeone anche è importante, la cosa fondamentale è che siano concentrati, anche se dovessero giocare insieme".- "Kvara ha ritrovato il gol contro l'Udinese. Ora è ritornato al suo livello e quando lo è fa la differenza. I nostri esterni sono decisivi. Mi aspetto da lui e Politano che lo siano, infatti ci stanno riuscendo con gol e assist".