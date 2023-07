Dopo un’ultima sessione di calciomercato estiva che ha portato diversi colpi di livello - Kim e Kvaratskhelia su tutti - poi fondamentali per la vittoria dello scudetto, il nuovo tecnico del Napoli Rudi Garcia cerca rinforzi dal mercato per puntare al primo bis tricolore della storia del club. Per il centrocampo sono i due i profili favoriti per l’arrivo in Campania, il primo è il regista del Sassuolo Maxime Lopez, offerto a 2 dagli esperti di Snai, seguito a stretto giro da Lazar Samardzic, talentuoso mancino in forza all’Udinese, proposto a 2,25 dai betting analyst. Per l’attacco invece occhi puntati su Boulaye Dia della Salernitana, in gol proprio al Maradona lo scorso campionato, fissato a 2,50 mentre Riccardo Orsolini, reduce da un’ottima stagione a Bologna e il bomber del Lille Jonathan David inseguono a 3,50 volte la posta.