C'è sempre stato un dubbio, però, che riguarda ildell'ex Sassuolo. Con la maglia neroverde, infatti, ha dato il suo meglio come prima punta. Così come lo scorso anno ha trovato grandi gioie nel momento in cui Osimhen è rimasto out causa infortunio e in Champions è riuscito a segnare 4 gol in 3 partite giocando proprio in quella posizione.proprio come è successo in occasione di Italia-Ucraina. Spalletti ha deciso di puntare su di lui dal primo minuto per guidare l'attacco, lasciando fuori Immobile. Non è arrivato il gol, qualcosina sotto porta lo ha sbagliato, ma Raspadori è stato utile nell'interpretazione del ruolo, bravo ad aprire spazi per i compagni e a gestire diversi palloni con la sua tecnica e il baricentro basso. Nel post partita ha dichiarato di sentirsi maggiormente a suo agio lì davanti.- Eppure giocare da numero 9 nel Napoli oggi risulta molto complicato. Lo ha detto anche Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno contro il Genoa:". Senza troppi giri di parole, meglio cambiar ruolo e adattarsi altrove perché fin quando ci sarà il nigeriano inutile nutrire troppe speranze.un anno fa. La soluzione è quella presentata dal tecnico francese: Raspa può giocare in più ruoli, può fare l'esterno, il trequartista e addirittura la mezzala. Sembra un po' sprecato in questa zona di campo ma è pur vero che è già stato provato lì. Domani a Genova il centravanti sarà chiaramente ancora Victor Osimhen, sulla fascia mancina dell'attacco ecco Kvaratskheliaper battere la concorrenza di Politano (non al top dopo l'infortunio), Lindstrøm ed Elmas. Garcia medita, non sarà centravanti ma resta una risorsa importante di questo Napoli.