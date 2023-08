Buona la prima per Rudiche esordisce vincendo con il suo Napoli. Nonostante lo svantaggio iniziale, è 3-1 a Frosinone al fischio finale. Il tecnico francese ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita:- "Tutti i miei centrocampisti, tra chi ha iniziato e Anguissa, hanno la qualità di poter gestire differenti ruoli lì in mezzo. Sono importanti le rotazioni sulle fasce ma anche quelle dei centrocampisti. Nel primo tempo siamo stati macchinosi, mi è piaciuto però il fatto che non siamo andati nel panico. Come ho detto ai ragazzi può succedere di prendere un gol, l'importante è continuare a giocare. Sono contento, ancora di più perché Osimhen ha segnato due gol".- "Politano aveva già avuto la possibilità di calciare da fuori prima del gol e non l'ha fatto, anche Raspadori. Appena l'abbiamo fatto abbiamo segnato. Dobbiamo calciare da fuori area, è una soluzione per far gol".- "Sul piano offensivo mi è piaciuto Osimhen ma su quello difensivo non mi è piaciuto per niente. Gliel'ho detto. In passato faceva più pressing e difendeva meglio. Infatti abbiamo corretto questa cosa nel secondo tempo e abbiamo fatto una ripresa di qualità. L'ho lasciato in campo fino a quando non è arrivato il secondo gol. Deve migliorare sul piano difensivo".- "Questa sera era vera competizione e quando c'è competizione lui c'è sempre. In allenamento appena c'è una sfida vuole vincere. È un trascinatore, ce l'ha dentro e non cambierà mai".- "Cajuste è stato sfortunato, può succedere. Quando fai il tuo esordio non è facile vivere quest'esperienza, però poi si è ripreso. L'hoo sostituito perché era ammonito. Olivera e Lobotka anche ammoniti ma più esperti per gestire. Non volevo assumermi rischi".- "Sono d'accordo che un suo sostituto sia difficile da trovare. Ostigard è entrato come centrocampista difensivo e ci può aiutare, è forte di testa e buono tecnicamente. Un altro che può giocare lì è Anguissa".- "L'abbiamo visto stasera, è un giocatore importantissimo. Lo vedo sorridente da alcuni giorni, infatti tutto risolto per lui. Sono il primo ad essere contento perché pesa tanto nel nostro gioco".