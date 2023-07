Dal ritiro di Dimaro-Folgarida ha parlato il tecnico del Napoli Rudi Garcia. Ai microfoni di SportMediaset, tra i diversi temi, ha affrontato quelli inerenti il nuovo difensore e l’importanza di uno come Victor Osimhen:



LA SQUADRA - “Spero che la squadra sia affamata. Il mio dovere sarà fargli capire che non devono abbassare la concentrazione, il loro impegno per continuare a dare tutto”.



TESTA ALL’OBIETTIVO - “Ho parlato con tutti, anche con Osimhen. Tutti concentrati sull’obiettivo, sugli allenamenti e fare cose buone per arrivare alla prima di campionato che arriverà presto”.



OSIMHEN - “Uno dei più grandi centravanti in circolazione, siamo contenti sia con noi”.



CHI HA SORPRESO - “Mi ha colpito il livello in generale, da quando ho il gruppo per intero c’è tanta qualità tecnica. Vedo che i giocatori capiscono in fretta come mettersi in campo e rispondere a ciò che voglio”.



DOPO KIM - “Danso il preferito? La cosa certa è che c’è un difensore da trovare. Per il momento nessuno è arrivato, quindi vedete che non è facile la vicenda. In termini di mercato è raro che le cose vadano facilmente. L’importante è che arrivi qualcuno ma se non arriverà nessuno a stretto giro ho già detto che ho tre difensori e nella mia squadra si gioca con due”.