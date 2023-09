Ilcede contro laal Maradona. I campioni d'Italia si arrendono ai gol di Luis Alberto e Daichi Kamada, che firmano l'1-2 finale e vanificano la rete di Piotr Zielinski. Nel post-partita,ha parlato microfoni di Dazn:"All'intervallo meritavamo di essere avanti, poi sull'unica uscita della Lazio hanno fatto gol. Abbiamo pareggiato presto ma nel secondo tempo siamo stati meno bravi nel palleggio, nella ripresa ha meritato la Lazio ma complessivamente un pareggio sarebbe stato meglio. Quando non si può vincere bisogna non perdere, i ragazzi devono impararlo""Sapevamo che contro la Lazio è meglio essere avanti nel risultato che indietro altrimenti ti devi prendere dei rischi contro avversari veloci, così ti esponi. Siamo stati poco aggressivi su alcune situazioni difensive, dobbiamo migliorare. Non mi aspettavo questo secondo tempo dove non abbiamo gestiti bene, siamo stati anche poco precisi in attacco. Così è complicato pareggiare, ma bisogna accettare il risultato. Speriamo di recuperare tutti al 100%, inizia la maratona e pensiamo a vincere la prossima""Nel primo tempo siamo stati bravi a mettere pressione recuperando palloni alti, abbiamo impegnato Provedel ma si poteva fare meglio in alcune situazioni. Dobbiamo essere più cinici in area""Ha iniziato benissimo, poi si è spento perdendo dei palloni pericolosi. Sapevamo che non aveva 90 minuti nelle gambe, sono contento perché ha dimostrato quanto può fare la differenza. E' stato sfortunato nella conclusione"“Anche lui nel secondo tempo è calato - ha aggiunto il tecnico in conferenza stampa - nel primo non ha avuto occasioni clamorose. E’ sempre un peso per la difesa avversaria, crea degli spazi per gli altri. Abbiamo avuto delle occasioni, ambizioni e aggressivi siamo stati. Ma nel secondo tempo nessuno dei mei giocatori è stato all’altezza della squadra”.