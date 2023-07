Quella di ieri è stata la giornata d'apertura della stagione 2023/24 del Napoli. Tantissimi impegni, a partire da Rudi Garcia che ha incontrato i componenti dello staff azzurro per un primo confronto riguardo i programmi di lavoro. Nel frattempo la presentazione della nuova maglia del Napoli a bordo della MSC World Europa, dopodiché l'incontro nel pomeriggio dello stesso tecnico francese con De Laurentiis e il capo scout Maurizio Micheli.



AL LAVORO - Se ieri Garcia è arrivato solo ad ora di pranzo, questa mattina il nuovo allenatore del Napoli alle 10 in punto è arrivato al Konami Training Center di Castel Volturno. Quartier generale azzurro, oggi una nuova riunione con staff tecnico e medico per organizzare il da farsi prima di tutto nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Tra due giorni si parte, domani e giovedì le visite mediche dei calciatori che venerdì saranno già in Val di Sole.