C'è tanta attesa sul futuro della panchina del Napoli. Rudi Garcia è stato messo fortemente in discussione e la sua avventura in azzurro oggi sembra avere le ore contate. Si attendono sviluppi, la decisione di De Laurentiis, il prossimo passo che farà il patron del club partenopeo. Le parole di ieri sono state abbastanza chiare, lo stesso De Laurentiis non vive un buon momento con il tecnico francese, il rapporto tra i due non è dei migliori e tutto porta verso un cambio allenatore.



TORNA GARCIA - Dopo il ko di domenica contro la Fiorentina, i calciatori e lo staff del Napoli hanno avuto due giorni di riposo. Oggi si riparte con gli allenamenti ed ecco che c'è stato il rientro di Rudi Garcia in città, dopo essere stato in Francia nelle ultime 48 ore. Gli è stato chiesto se fosse tranquillo, ma l'allenatore non ha risposto tirando dritto in fretta. Un po' camuffato Garcia con occhiali e cappello, nessun tifoso lo ha fermato durante il tragitto dall'uscita dell'aeroporto al taxi.



IL FUTURO - Nel pomeriggio, dunque, ci sarà il rientro per gli allenamenti al Konami Training Center di Castel Volturno. Pochi giocatori a disposizione, considerando i tanti impegnati con le rispettive nazionali. Ma l'attenzione sarà tutta su De Laurentiis: il presidente potrebbe essere presente per incontrare Garcia, per parlare del futuro ed eventualmente anche sul potenziale accordo per una rescissione consensuale. Prima di ogni decisione, però, servirà trovare il nuovo allenatore e in cima alla lista c'è Antonio Conte. Un sogno in questo momento per i tifosi del Napoli, entusiasti qualora dovesse arrivare l'ex tecnico di Juve e Inter (tra le altre). Sono giorni caldi, caldissimi nell'ambiente napoletano.