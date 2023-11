Giornata da dimenticare quella di ieri per Rudi Garcia, che sembra avere perso definitivamente il polso della situazione. Il Napoli ha perso 0-1 contro l'Empoli davanti al pubblico del Maradona e ora De Laurentiis si prepara per esonerare il tecnico francese. Nel frattempo Garcia ha appena lasciato la città direzione Francia. Come racconta CalcioNapoli24, infatti, ha preso un volo Easyjet verso Nizza, inizialmente previsto per le 10:10 e poi partito con un'ora di ritardo. Garcia si unirà alla famiglia in attesa della comunicazione ufficiale dell'esonero.