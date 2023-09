Intervenuto al termine della partita vinta 4-0 al Via del Mare contro il, tecnico del Napoli, ha parlato così a Dazn: "Volevamo partire forte, fare il primo gol nel primo quarto d'ora. Sono contento che sia arrivato dalla zona laterale. Ci abbiamo lavorato. Sono felice per Ostigard. È un giocatore dall'animo collettivo. Sta facendo molto bene. La differenza. Contento anche per Gaetano che ha segnato al ritorno in campo. Non abbiamo preso gol ed è una cosa importante. Con Natan abbiamo lavorato tantissimo. È rimasto con noi senza andare in nazionale. Ora sta prendendo fiducia. Si è inserito bene ed è molto intelligente".: "Abbiamo iniziato bene la stagione. Poi il primo tempo bello con la Lazio e il secondo tempo in cui forse non abbiamo meritato di perdere. Tutti stanno tornando al proprio livello, come Anguissa e Kvara. Questo aiuta la squadra a ritrovare più continuità. Io ero abbastanza tranquillo perché i ragazzi hanno sempre dimostrato un importante spirito di squadra. Il Cholito ha fatto un ottimo primo tempo e ha quasi segnato. Sono contento per i ragazzi, anche se abbiamo perso qualche punto per strada".: "Quando non ce l'hai ti manca veramente qualcosa. Riconosco che sa fare tante cose sul campo, ha una visione più rapida degli altri".: "Stasera non era il rigorista, ma mi piace che abbia seguito l'ordine. Io faccio sempre una lista dei rigoristi. Mi piace che il primo nella lista abbia ceduto la palla a Politano, che ha segnato".: "Oggi pensiamo al campionato, abbiamo tre giorni, poi penseremo alla Champions. Abbiamo gestito bene. Ora dobbiamo recuperare per far sì che martedì sera possiamo dare il meglio".