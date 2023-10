e ha voluto sposare la causa con tanta motivazione e ambizione. I risultati oggi non sono dalla sua parte, la classifica racconta gli azzurri(quinto posto a -1 dall'Atalanta quarta) e addirittura c'ècapolista 7 punti più avanti. Delude quanto raccolto e prima dell'ultima sosta il tecnico francese è stato ad un passo dall'esonero, con lo spettro di Conte sullo sfondo.- Alla fine la scelta è stata quella di proseguire insieme, ma. De Laurentiis non molla neanche per un secondo la squadra, a Castel Volturno durante gli allenamenti, in trasferta, negli spogliatoi a fine primo tempo. E contro il Milan ha provato a suonare la carica: si è vista la reazione fino al pareggio, che però lascia comunque ancora dell'amaro in bocca per un altro scontro diretto non vinto.e questa presenza del patron azzurro non lo smuove più di tanto. Sa che le sue idee a lungo andare possono essere vincenti, così come le varie scelte tattiche. Va oltre il 4-3-3 su cui tanto vuole puntare De Laurentiis e ha sottolineato più volte che nel calcio c'è anche altro. Doppio centravanti, 4-2-3-1 e non solo. È pronto anche a cambiare qualcosa, ma resta inevitabilmente legato ai risultati.- La panchina di Garcia non può essere stabilissima, questo è chiaro. Ad oggianche perché manca una vera alternativa. Le valutazioni saranno però inevitabili in base a come andranno le cose nel futuro immediato.Nulla di impossibile, anzi, sono avversari abbordabili. In caso contrario saranno fatte delle valutazioni. In casa Napoli non si può far altro che vivere alla giornata.