Ci si aspetta di vedere in campo uncon la voglia di riscattare gli ultimi risultati, dato che tra Lazio e Genoa sono arrivate una sconfitta e un pareggio. Domani l'occasione con la prima giornata della fase a gironi di, di fronte ci sarà il. Alla vigilia del match arrivano le parole diin conferenza stampa:- "In campionato non va perché siamo solo quinti e vorremmo essere in una classifica migliore. Siamo solo all'inizio del campionato. Con la Lazio una sconfitta con un tempo giocato benissimo e l'altro no, con il Genoa un pareggio giocando bene solo il secondo tempo. La cosa logica sarebbe dire che dobbiamo essere più continui ma con l'esperienza dico che il campionato è il campionato e la Champions League è la Champions League. Sono 6 partite e ogni partita conta di più rispetto ad un campionato da 38 partite. Arriviamo con ambizione ma anche con fiducia".- "Se l'ho sentito? Né più né meno che di solito. L'ho chiamato domenica e mi ha richiamato questa mattina. Io sono sereno e tranquillo, lui sembra di sì. Chiedetelo a lui".- "Dobbiamo essere più efficaci perché nelle ultime due partite non abbiamo preso abbastanza la porta. Dobbiamo essere in grado di finire le partite senza prendere gol. 5 gol incassati sono troppi, ma analizzando le statistiche abbiamo subito 8 tiri nello specchio, vuol dire che non difendiamo così male e non siamo fuori posizione. Alla fine è un rigore, due palle inattive e anche qualche contropiede. Se statisticamente concediamo poco avremo anche più clean sheet e vinceremo le partite".- "Tutta la rosa è importante. Non facciamo risultato solo con gli undici che iniziano. Osimhen aveva iniziato bene segnando. Speriamo domani segni. Kvara è differente, è stato fermato dall'infortunio in preparazione. Ci ho parlato dopo Genova perché lo voglio tranquillo, sereno. Il miglior modo per lui per segnare è non pensarci essendo decisivo come con il Sassuolo facendo assist. Domani è la regina delle competizioni, tutti noi sogniamo di disputare la Champions e vogliamo arrivare più lontano possibile. Sono gare di grandi giocatori e Khvicha è uno di questi".- "Nel secondo tempo contro il Genoa abbiamo avuto delle statistiche atletiche molto più alte rispetto al primo tempo. Una squadra stanca non fa queste cose".- "Noi veniamo per vincere con determinazione, ambizione e fiducia. Il Braga è squadra di qualità, alcuni giocatori hanno giocato in Francia e li conosco. Calciatori come Bruma li conosco, calciatori di livello. Vogliamo iniziare bene questo giro di Champions, dal primo minuto verremo qua con determinazione mettendo in campo tutto per finire la gara con tre punti".- "Non sono per niente deluso, neanche sorpreso. Devo conoscere la squadra, la squadra deve conoscere me. Una frenata con la Lazio inaspettata perché il primo tempo è stato il migliore fin qui. Ci serve continuità durante la partita e vogliamo ottenerla già da domani".- "Vi avevo spiegato che con la sosta per le Nazionali abbiamo avuto tempo per farlo lavorare. Ora sembra non abbia più problemi fisici, il problema al ginocchio di quando è arrivato è sparito. Più vicino all'esordio ma voglio metterlo nelle condizioni giuste".- "Ho giocato qui con il Marsiglia ma era Europa League, un altro tempo, tutto diverso. Torno qui con piacere. È uno stadio particolare. Il Braga, però, è cresciuto tanto perché oggi gioca la Champions League".- "Sottovalutare il Braga? Rispettiamo gli avversari e daremo il 100%".