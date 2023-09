, allenatore del, ha commentato il 2-2 maturato a Marassi contro il. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:- "C'è stata una reazione, abbiamo mostrato carattere. Sarebbe un'ottima idea farlo dal primo minuto, dal fischio d'inizio. Quando non sei determinato lo paghi e infatti abbiamo subito due gol su corner, il primo diretto e il secondo con palla mossa. Anche se ci sono due episodi, cioè il fallo su Anguissa e la mano su Olivera, è colpa nostra perché non abbiamo giocato per 90 minuti. La lezione è giocare dal primo secondo. Ovviamente ho esperienza e le partite prima della Champions sono difficili da gestire. Vedete il PSG, ha perso contro il Nizza, il Bayern ha pareggiato. Questo perché i giocatori, anche se pensano di essere al 100%, si è visto che non erano completamente dentro. Comunque dobbiamo imporre di più la fisicità".- "Il pareggio può sembrare un buon risultato ma alla fine abbiamo perso due punti. Meglio rimontare rispetto al 2-0 ma è ovvio che dobbiamo fare meglio. Parliamo solo del campionato e a Bologna dovremo essere protagonisti dall'inizio".- "L'obiettivo era far giocare Rrahmani ma c'era un grosso rischio di perderlo e nn voglio perché abbiamo 6 partite di fila che arriveranno. Volevo far giocare Natan con Rrahmani, quando però abbiamo deciso di non farlo giocare sono cambiati i piani. Sono contento di aver lasciato Juan Jesus che è stato solido e sono contento di Ostigard. Non potevo cambiare 3 difensori su 4 rispetto all'ultima. Contento del reparto difensivo e dell'atteggiamento difensivo. Non cambierei nulla della formazione iniziale. Elmas meritva di iniziare e Zerbin di entrare. Sono contento che i cambi, rispetto all'ultima, hanno portato qualcosa visto che Raspadori e Politano hanno segnato. La luce è venuta dalla panchina ed è importante, faremo queste 6 partite non solo con undici giocatori".- "I messaggi sono per chi entra, non per chi esce. Zerbin meritava di avere minutaggio e speravo facesse la differenza. Dargli minutaggio era un premio per giocatori come lui ed Elmas".- "Raspadori ha sempre giocato fin qui. Questa sera siamo passati al 4-2-3-1 con lui trequartista perché serviva aiuto a Osimhen e presenza in area. Arretrando Zielinski avevamo ancora un giocatore di qualità. Cajuste è entrato alla grande dandoci tecnica e fisicità. Lui fa il passaggio per Raspa che poi calcia come solo lui sa. SOno contento che abbia segnato Giacomo, sarebbe potuto essere già a due gol considerando quello annullato a Frosinone. Per il momento è protagonista in questo Napoli".