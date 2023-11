Ilnon va oltre l'1-1 contro l'al Maradona. Un pareggio amaro considerando la differenza di valori, il momento del club tedesco e il vantaggio iniziale firmato da Politano. In conferenza stampa le parole di- "Stasera su una palla inattiva, un corner a favore nostro abbiamo subito gol. L’Union Berlino è una squadra di contropiede, brava in questo e abbiamo sbagliato il corner facendoci prendere dalla possibilità di fare gol senza coprirci le spalle. Posso rimproverare solo questa cosa oggi. Con tante situazioni offensive dobbiamo fare il secondo gol".- "Lindstrom bene, in poco tempo si può fare la differenza e l’ho visto entrare bene. Politano ha fatto una grande partita, sono un suo grande sostenitore ma era stanco e andava cambiato. Non è questo che ci ha impedito di vincere la partita".- "Frenesia di far gol? A parte una situazione in cui un giocatore era piazzato meglio, no. L’Union Berlino, nonostante le difficoltà, è una squadra tedesca che non molla mai. Hanno difeso come sanno fare, facendo anche falli. Dovevamo essere più bravi a segnare il secondo gol. Ci è stato annullato anche un gol. Siamo delusi dal risultato, non dalla prestazione".- "Spero sia un caso che non ci sblocchiamo al Maradona, speriamo di farlo domenica. Non era facile questa gara, non lo sarà la prossima. Dobbiamo recuperare energie e continuare la striscia di vittorie in campionato".- "Studiamo sempre l’avversario con molta attenzione. Anche nell’ultima partita non meritavano di perdere 3-0. Noi non siamo stati in grado di essere più efficaci ma sappiamo che non mollano mai. Nel campionato tedesco tutte lottano sempre".