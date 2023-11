Il cambio di allenatore, con il passaggio da Luciano Spalletti a Rudi Garcia, ha restituito unche in molti aspetti - sia per le differenze di gioco con l'ideologia spallettiana, sia per un'evidente calo di risultati - si distingue da quello che ha dominato in lungo e in largo lo scorso campionato, offrendo spettacolo anche in Europa. Gli ultimi risultati, a partire dalla sfida persa con la Fiorentina fino ad arrivare all'amaro pareggio del Maradona contro l'Union Berlino, fanno propendere la piazza e la dirigenza verso un giudizio carico diI risultati poco soddisfacenti degli azzurri di Garcia sono in buona parte legati a un. Invece di rivelarsi una fortezza, lo stadio Diego Armando Maradona sta diventando un ostacolo da oltrepassare.disputati nella cornice napoletana. Prima la Lazio, capace di strappare un 1-2 davanti ai tifosi partenopei, poi il k.o. con il Real Madrid e l'inciampo con la Fiorentina. Se a questi si aggiungono i due pareggi contro Milan e Union Berlino (il primo in rimonta, il secondo facendosi rimontare), il quadro è allarmante. Inutile dire che controLa sfida con l'Empoli non rappresenta solo l'ennesima sfida per rialzarsi e rimettere in chiaro le cose, ma - visto il momento negativo dell'avversario - è un match che difficilmente non avrà ripercussioni in caso di mancata vittoria.(21 gol subiti, ha fatto peggio solo il Cagliari con 22) e un eloquente. Pensando a Fiorentina-Empoli, sfida vinta dagli uomini di Andreazzoli, l'insidia per il Napoli è dietro l'angolo. Anche perché Andreazzoli da tecnico, l'ultima delle quali è quella clamorosa rimonta (da 0-2 a 3-2 in 10 minuti) che segnò l'abbandono delle speranze di scudetto nella stagione 2021-22. Un'insidia che Garcia vuole scacciare con una prestazione convincente.A Napoli-Empoli seguirà l'ultima sosta Nazionali dell'anno. Uno stop che a seconda di come andrà il testa a testa con i toscani, risulterà cruciale per la posizione di Rudi Garcia. In primis perché, considerato anche che la pausa permetterebbe all'eventualee consolidare i propri dettami tattici. In secondo luogo, perché dopo la sosta il Napoli è atteso da un: prima l'(13 giorni dopo la sfida con l'Empoli), poi ilal Bernabeu, ma non solo. Seguiranno il match con l'e la trasferta in casa della, in un periodo che potrebbe risultare decisivo per il cammino in campionato. Senza dimenticare che dopo la Juve arriverà lo Sporting Braga, per uno scontro diretto che sa di matchpoint anche nel girone di Champions League.