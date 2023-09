Non è buona la terza per ilche dopo i successi contro Frosinone e Sassuolo perde in casa contro la Lazio. 1-2 al fischio finale di una partita che Rudicommenta così in conferenza stampa:- "Primo tempo in nostro favore, abbiamo iniziato benissimo la gara ad alti livelli. Quando c'è un dominio così importante devi fare più di un gol perché quando giochi contro una squadra del genere con attaccanti veloci corri dei pericoli. Ti mettono in difficoltà se hanno campo aperto. Nel secondo tempo siamo stati meno bene in campo, troppa fretta per pareggiare nonostante avessimo tutto il tempo. I due gol della Lazio hanno avuto 100% di efficacia. Bravi loro, hanno sfiorato anche il 3-1. Avremmo potuto fare anche il 2-2 ma non era serata. Si è visto anche con Lindstrøm".- "Non siamo ancora al 100% ma è normale, ci sono giocatori non al meglio. Kvara mi era piaciuto ma non poteva giocare 90 minuti. Dobbiamo accettare il risultato e conta il futuro, sperando di trovare i giocatori al meglio fisicamente dopo le nazionali. Inizieremo una maratona e lo dovremo fare iniziando a vincere la prima delle sette gare".- "Di solito chi subentra ci aiuta tanto, invece le mie sostituzioni non hanno portato granché. Non è solo colpa loro ma ingenerale della squadra che non ha tenuto gli stessi ritmi e la stessa precisione del primo tempo. Non buttiamo tutto perché resta un inizio stagione buono. Non vogliamo perdere però ora dobbiamo solo prepararci per la prossima".- "Difensivamente non è solo una questione di reparto, di difensori centrali. Le prime partite hanno fatto bene. È anche una questione di difendere in undici, di vincere alcuni duelli decisivi. Quando perdi questi duelli sei esposto. Prima il centrocampo, poi la difesa. Riguarda tutti".- "Mi brucia aver perso il filo del primo tempo. Non me l'aspettavo. Non c'è una ragione unica. Il secondo gol ci ha fatto male psicologicamente, fisicamente eravamo meno brillanti. La fiamma è possibile riaccenderla sulle occasioni del secondo tempo ma non abbiamo fatto gol perché non siamo stati abbastanza bravi. Non cambia però la mia visione sui miei giocatori un secondo tempo sottotono".- "Nel primo tempo Osimhen non ha avuto tante occasioni ma ha sempre un peso sui centrali difensivi avversari e apre gli spazi. Siamo stati ambiziosi e offensivi nel primo tempo, ma nel secondo tempo nessuno dei miei giocatori è stato all'altezza del livello del Napoli. Congratulazioni alla Lazio che però si è trovata in una situazione da un tiro un gol. SIamo stati bravi a pareggiare. Ma nella ripresa subito un altro gol. Con giocatori veloci come Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson è normale che rischiamo. Bisogna solo accettare che a volte c'è un po' di tutto mischiato che non va- "Guendouzi lo conosco, è francese, un bell'acquisto della Lazio".