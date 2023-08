che vince 1-0 l'amichevole contro, decisiva la rete di Rrahmani. Al termine del match, tecnico degli azzurri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:- "Queste partite sono fatte per fare esperimenti. Di solito se ne fanno uno o due, invece c'è più di metà squadra che stasera non era la stessa dello scorso anno. Bravo Ostigard che volevo vedere a centrocampo. Sono contento della partita, l'Augsburg è stato di qualità e fisico. Ci abbiamo messo tempo a rispondere fisicamente ma l'abbiamo fatto. Ho avuto indicazioni più chiare su cosa fare con questa rosa".- "A differenza dell'anno scorso quando la squadra doveva prepararsi per soli 3 mesi (per i Mondiali) ora dobbiamo prepararci per tutta la stagione. Di infortuni veri abbiamo Mario Rui e Anguissa. Poi ci sono infortuni di mercato, altri di prevenzione. Mario Rui dovrebbe tornare martedì, Anguissa forse già a Frosinone".- "Non ho niente da dire di più, siete intelligenti. Niente altro. Spero che contro l'Apollon avremo bene o male tutti a disposizione".- "Ci sono giocatori a fine carriera e si può capire che vadano lì, ma se sei in piena maturità non ha senso. Bisogna continuare sul lato sportivo e lavorare".- "Giovane difensore brasiliano cresciuto nel Flamengo e passato al Red Bull Bragantino. Questo calcio lo conosco bene, le varie Bragantino, Lipsia, Salisburgo hanno giovani che corrono tanto, che fanno pressing e Natan con queste caratteristiche corrisponde a quello che vogliamo fare noi. Lasciamogli tempo per imparare la lingua, conoscere i compagni".