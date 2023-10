. L'avvio di stagione non è stato come ogni tifoso azzurro desiderava, a maggior ragione dopo aver visto lo spettacolo dello scorso anno che ha poi portato allo scudetto. Ieri c'è stato un crollo, unComplimenti all'avversario che si è dimostrato all'altezza di stare ai piani alti della classifica ma il ko di ieri contro la Viola ha fatto emergere nuovamente dei limiti,Il principale indiziato per l'inizio deludente è. O forse non ci è mai uscito del tutto.- Il suo Napoli è troppo ballerino. La pioggia di critiche si faceva sentire forte meno di un mese fa, per poi attenuarsi in seguito a risultati e prestazioni convincenti. Con la Fiorentina, però, un altro passo indietro e di conseguenza i fischi del Maradona.disputate tra campionato e Champions, il 50% praticamente. Numeri certamente non da campioni d'Italia. Sonoda Garcia in Serie A, mai così pochi nelle ultime 7 stagioni.con 16 punti nelle prime 8 gare. C'è da fare un'immediata inversione di rotta, anche perché i mugugni diventano sempre più frequenti e- Ieri al triplice fischio De Laurentiis è apparso visibilmente contrariato. Una nuova sconfitta, che tiene il Napoli attualmente fuori dalle prime quattro, contro l'allenatore desiderato la scorsa estate. Una combinazione che non può far essere soddisfatto il patron azzurro.Perché c'è ancora fiducia verso il tecnico francese e durante la sosta non dovrebbe essere messo in discussione, salvo sorprese. Alla ripresa invece un insieme di partite molto importanti, iniziando dalle trasferte di Verona e Berlino, continuando con Milan e Salernitana, fino alla nuova sfida di Champions contro l'Union Berlino prima della chiusura contro l'Empoli. Ci si aspetta continuità di risultati e prestazioni, altrimentiguardando il mercato degli allenatori svincolati. C'è(oggi improbabile, considerando anche l'ingaggio importante), l'ex Chelsea, e altri già accostati in passato come. Nulla da fare per, finito sul taccuino napoletano quattro mesi fa ma è ad un passo dall'Al-Duhail. Non è ancora tempo di riflessioni, De Laurentiis sostiene ancora l'allenatore da lui scelto e annunciato con grande orgoglio la scorsa estate.