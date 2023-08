Rudi Garcia ha parlato del suo nuovo Napoli a pochi giorni dal debutto in campionato dei campioni in carica. Il francese ha parlato a DAZN, in un'intervista che uscirà domani in versione integrale. Ecco le prime anticipazioni.



ROSA - "Per la Champions serve una rosa forte. Quando giochi l'Europa League ti puoi concentrare al 100% sul campionato perché il girone normalmente lo superi e quando arrivano gli ottavi e i quarti di finali comincia a diventare serio. Dobbiamo essere bravi a giocare le due competizioni, per questo ti serve una rosa adatta".



CAPITANO - "I miei giocatori hanno spirito collettivo e sono bravi sul gioco di prima. Stiamo coltivando queste caratteristiche. La fascia di capitano? Di Lorenzo è un uomo di grande qualità perché pensa agli altri. Non ho avuto nessun dubbio sul fatto che il mio capitano sarebbe stato lui".