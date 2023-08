Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ai microfoni di Dazn ha presentato così il match con il Sassuolo: ”Kvaratskhelia ha avuto un po’ di problemi nella preparazione, ha ricevuto un colpo al ginocchio contro il Girona in amichevole ed è riuscito a giocare pochi minuti, saltando 12 giorni di allenamento: preferisco mandarlo in campo nel secondo tempo, sperando possa fare la differenza. È eccezionale, averlo in questa seconda giornata è una gioia. L'atmosfera al Maradona? Vogliamo rimanere padroni in casa, vedo la squadra stramotivata, con la serenità giusta. Poi, come si dice in Francia, lasciamo i cavalli quando inizia la gara".