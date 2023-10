Ilsi è rimesso in carreggiata in campionato dopo le vittorie contro Udinese e Verona. Domenica al Maradona arriverà la Fiorentina in occasione dell'8ª giornata di Serie A. In vista del match il tecnico degli azzurri, Rudi Garcia, ha parlato in conferenza stampa:- "Ho l'abitudine di dire che la gara più importante è sempre quella che arriva. Siamo a pari punti con la Fiorentina, siamo terzi e vogliamo restare tra le prime quattro. L'obiettivo è battere la Fiorentina che è una squadra importante e di qualità".- "Abbiamo studiato la Fiorentina che cambia spesso giocatori perché ne ha tanti di qualità. Ho visto la partita di ieri, il loro modo di giocare non cambia anche se cambiano i giocatori. Una squadra forte offensivamente, anche sui cross e i colpi di testa. Ci somigliano nel recupero palla nella metà campo avversaria. Forse noi siamo primi e noi secondi in questo aspetto o magari il contrario. Noi siamo il Napoli, siamo in casa nostra e dobbiamo continuare la striscia di vittorie iniziata a Udinese e proseguita a Lecce. Ho detto ai ragazzi che se siamo in grado di fare 3 vittorie di fila allora miglioriamo tanto anche in classifica".- "Turnover? Ho ancora domani per vedere chi sta bene e chi non lo è. Sembra che al momento vada tutto bene".- "A Lecce non prendere gol è stato un aspetto positivo, finire le gare con un clean sheet ti aiuta tanto a vincere perché abbiamo una potenza di fuoco offensiva importante. Siamo la squadra che subisce meno occasioni in Serie A, concediamo solo 7 tiri a partita all'avversario. Sull'efficienza difensiva possiamo fare ancora meglio e incazzarci perché quel poco che concediamo non dobbiamo subire gol".- "Gollini e Juan Jesus dovrebbero riprendere con il gruppo settimana prossima, gradualmente. Rrahmani ha fatto una parte di allenamento con noi oggi, vedremo domani come starà. È quasi recuperato, anche se non ne vale la pena rischiarlo. Ma se è disponibile non serve neanche lasciarlo fuori. Ovviamente se sarà disponibile non avrà i 90 minuti nelle gambe, però valuteremo domani, c'è ancora un allenamento. Visto che la coppia Ostigard-Natan va benissimo, non ci saranno rischi da prendere con Rrahmani. L'importante è che non vada in nazionale, altrimenti va lì, gioca, si infortuna e non gioca con noi".- "Parole dell'agente di Mario Rui? Se replico ogni volta che c'è un agente che piange passerò tutto il mio tempo a farlo. L'importante è il giocatore, quando ce l'hai tutti i giorni con te. Io non parlo con i procuratori, parlo con lui. Mario è venuto da me, abbiamo chiarito. Lui non condivide le cose che ha detto il suo agente e abbiamo un rapporto sano, onesto. Vorrebbe giocare di più ma a me piace che sia più motivato per prendere più spazio. Soprattutto perché è un giocatore importante e ho la fortuna qui perché ho sempre cercato terzini sinistri di qualità ovunque e qui ho la fortuna di averne due. Posso solo dire che anche il club ha gestito la cosa e così deve essere".- "Il livello raggiunto contro il Real Madrid con più efficenza difensiva, lo dobbiamo rimettere in campo da domenica. Sono d'accordo che può essere una partita in cui te la sei giocata alla pari con una delle squadre migliori al mondo e questo dimostra, semmai ce ne fosse bisogno, che siamo forti. Dobbiamo mantenere questo livello e ho fiducia nei miei ragazzi".- "Se l'inserimento è in corso o non sono arrivate le risposte che mi aspettavo da Lindstrom? Un po' entrambe le cose. È arrivato tardi, come Natan e quando arrivi tardi non è facile inserirsi. Soprattutto perché giochiamo in un modo totalmente differente rispetto all'Eintracht Francoforte, una squadra che aspettava di più e ripartiva maggiormente in contropiede. Sta entrando negli schemi, può giocare sulle fasce e in sostegno di una punta. Però quando è in campo il suo rendimento deve essere migliore rispetto a quanto ha fatto vedere fino ad ora. Diamogli tempo però, lasciamolo tranquillo. Farò di tutto per aiutarlo, ci può dare una bella mano nel reparto offensivo".- "Così è il calendario, non decidiamo noi quando andare bene o male, di continuare a giocare. Facciamo bene domenica, prima di una sosta serve un risultato positivo, per non dare biscotti a voi (giornalisti, ndr) durante i quindici giorni. Concentriamoci sulla partita. Poi seguiremo i nostri giocatori dappertutto nel mondo. Per loro sarà importante vincere con le rispettive nazionali, per noi che tornino senza infortuni".- "Cambio nelle gerarchie lì dietro? Vedremo quando sarà il momento. Il futuro ci darà una risposta".- "Avremmo potuto fare meglio, non si lascia calciare uno come Valverde senza uscire velocemente su di lui non chiudendo il piede forte. I dettagli in queste partite fanno la differenza. Spero ci serva da lezione per il resto della stagione".- "Ho sempre fatto questo 'consiglio dei saggi' in ogni club in cui sono passato. In alcune squadre chi non c'era aveva creato scherzosamente il 'consiglio dei non saggi'. Questo è un ricordo che ho anche da Marsiglia. Da quando l'ho creato qui ad inizio stagione l'ho sempre usato l'ho sempre convocato io per parlare di cose e mai il contrario. Chi ne fa parte è organizzazione interna, mi diverto a leggere alcuni di voi che fanno pronostici".