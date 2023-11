La sosta per le nazionali è stata ravvivata dal Napoli che ha deciso di esonerare il suo allenatore, Rudi Garcia. La scelta di De Laurentiis è arrivata dopo il ko interno con l'Empoli e un inizio in salita per il francese. Ad aggravare la posizione dell'ex Roma è stato anche un rapporto con la squadra complicato. A testimoniarlo anche l'assenza, dopo il comunicato dell'addio, di un singolo messaggio pubblico, un post di ringraziamento o un saluto sui social da parte di qualche giocatore.