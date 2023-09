Il Napoli non convince fino in fondo ma trova comunque una prima di Champions vittoriosa. È 1-2 al triplice fischio nella trasferta di Braga, decisivo l'autogol di Niakaté al minuto 88. Della partita ne ha parlato il tecnico degli azzurri, Rudi Garcia, ai microfoni di Sky Sport:



IL RISULTATO - "È sempre difficile vincere una partita di Champions, soprattutto fuori casa. Abbiamo segnato un gol e mezzo perché il secondo è autogol. Ma lavoriamo sui cross da mettere forti tra portiere e difensori. Lo stato d'animo era buono, lo spirito anche. Non siamo stati in grado di metterci al riparo perché abbiamo avuto tante possibilità di fare il secondo gol e se lo segni metti al sicuro la gara invece di essere a portata dell'avversario che può pareggiare. Contenti del risultato perché ora in vetta alla classifica".



KVARATSKHELIA - "Ha bisogno di giocare e ritrovare il ritmo. In una partita così era importante la fase offensiva, lui ha partecipato al primo gol con questo cross. C'è la parte difensiva di tutti, Osimhen ad esempio ha lottato, ha corso e me lo aspetto da tutti i calciatori".