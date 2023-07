Fiducia. E' quella che si respira in casa Napoli riguardo al futuro di Victor Osimhen. Il nigeriano vuole restare, la conferma è arrivata dalle parole di Rudi Garcia, allenatore degli Azzurri, al termine del test amichevole vinto 6-1 contro l’Anaune Val di Non: "Vuole rimanere, tutti noi vogliamo che resti a Napoli. Io lo voglio felice e se è felice farà ancora una grande stagione”. Poi sulla partita: "I ragazzi sono sereni, soprattutto felici di ritrovarsi. E’ tutto normale perchè adesso si gioca con il tricolore sulla maglia. Se lo sono meritato ma adesso hanno anche dei doveri, essere sempre al massimo. Il massimo di oggi era quello perchè fisicamente è il parametro più importante per il momento. Anche per questo non abbiamo preso rischi con i nazionali che sono arrivati dopo".



RICCO RINNOVO - Tornando a Osimhen, De Laurentiis e il procuratore dell'ex Lille, Roberto Calenda, che è salito a Dimaro, hanno già avuto diversi colloqui per discutere di rinnovo, con la massima serenità. Il numero uno del Napoli è disposto ad offrire 7 milioni netti a stagione fino al 2028, una cifra mai proposta a nessuno nella storia del club. Da valutare l'inserimento di una clausola da oltre 100 milioni, valida dall'estate 2024. Le parti trattano, ma c'è fiducia. Osimhen in azzurro ha segnato 59 gol in 101 partite, l'anno scorso sono state 31 le reti tra Serie A e Champions League.