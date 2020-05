Scrive Gazzetta: "E se oggi Piotr Zielinski appare più vicino alla firma del rinnovo, Arek Milik sta pensando di restare e lo stesso Dries Mertens ancora non ha firmato per altri club - pur potendolo fare col contratto in scadenza -: il merito è anche di questo allenatore che mette il cuore davanti e ha mostrato di non pensare al portafogli, a Napoli, come a Milano, piuttosto che a Pisa o Creta. Nessuna invasione di campo con i dirigenti, ma la voglia di costruire insieme qualcosa di importante. Perché l’esperienza dal Milan alla Nazionale, gli ha insegnato che solo creando un gruppo forte e leale si possono ottenere risultati importanti".