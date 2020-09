Al termine dell'amichevole contro il Pescara, il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, è intervenuto a Sky Sport, partendo dal tema Milik: "L'anno scorso siamo stati chiari, tanto io quanto la società: doveva rinnovare, ma per scelta sua non l'ha voluto fare. Se non trova una soluzione, abbiamo preso già due attaccanti, non sarà facile per lui".



SU KOULIBALY - "Ha un valore preciso. Se la società non guadagna i soldi che chiede, non andrà via. Ma si tratta di storie diverse".