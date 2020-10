L'allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso ha dichiarato a Sky dopo la sconfitta in Europa League contro l'AZ Alkmaar: "Non si possono perdere queste partite, ora non possiamo più sbagliare. Il nostro possesso palla è stato sterile e con troppi palloni giocati sui piedi e senza mai un dai e vai, così non avremmo fatto gol neppure giocando fino a domani. Abbiamo fatto il solletico agli avversari, ci vuole più veemenza e fame. Loro non avevamo mai difeso con cattiveria come oggi, secondo me sono stati più motivati della assenze per il Covid".