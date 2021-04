Il Napoli ha vissuto una stagione particolare, fatta di tanti alti e bassi. Ciò che è sempre stato solido è il rapporto tra Gattuso e la squadra. Il tecnico calabrese però non vuole mai che si molli la presa, cosa che sembrerebbe essere accaduta nell'allenamento di ieri.



Atteggiamento non propositivo da parte di Elmas che è stato così allontanato durante la sessione da parte di Gattuso. Cosa già successa in passato con Allan, Lozano, Ghoulam e due volte con Mario Rui. Il centrocampista macedone, così, è a rischio convocazione in vista della gara di domani contro la Lazio. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.