Rino, allenatore del, parla in conferenza stampa al termine della partita vinta 3-1 dagli azzurri contro la Spal."Noi più di questo non possiamo fare, ma l'Atalanta non è una sorpresa. Sono tanti anni che fanno bene, noi di più non possiamo fare. Andiamo a giocarci una gara importante a Bergamo, ma non sappiamo se basterà, Tanti componenti che ci sono ora rimarranno anche il prossimo anno, quindi queste gare ci servono anche per rinforzarci sul piano tattico"."Sono contento che Callejon abbia firmato, non poteva chiudere con il Napoli in questo modo. Ha dato tanto a questa maglia, la storia non si può cancellare in un attimo. Si impegna sempre, mi ha dato tanto. Anche a livello di spogliatoio da parte del presidente è arrivato un segnale importante che ha voluto pagare la polizza assicurativa fino ad agosto e da parte del ragazzo che ha voluto fortemente restare con noi""Sapevamo che Demme e Lobotka erano diversi. Demme è più ordinato, ma Lobotka è uno che ci può dare una grandissima mano. È uno che sa giocare a calcio, sono molto contento della sua prestazione di oggi".- "È da un po' di tempo che sta facendo bene, deve sempre avere fiducia. Abbiana qualità ed anche la fase difensiva, in fase di non possesso è uno che ci dà una grandissima mano"."È uno che si sta allenando bene adesso e gli sto dando delle possibilità. Ha una velocità incredibile, bisogna metterlo nelle condizioni di far bene. Aveva avuto l'occasione per far gol, ci speravo. Ma sono sicuro che le prossime volte andrà meglio".