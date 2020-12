L'allenatore del Napoli, Gattuso ha dichiarato a Sky dopo il pareggio sul campo dell'AZ Alkmaar in Europa League: "Siamo andati subito in vantaggio, ma non abbiamo chiuso la partita e potevamo gestirla molto meglio. Alla fine ci è andata bene, perché ci stava anche la sconfitta. C'è rammarico, chi è entrato dalla panchina ha dato poco. A parte Petagna, che ha fatto bene".



"Giovedì prossimo ci giocheremo la qualificazione all'ultima giornata in casa con la Real Sociedad. Ma prima pensiamo a Crotone. Speriamo di recuperare presto Osimhen. In questo momento per me la priorità va al lavoro quotidiano, non ai contratti. Vediamo se firmeremo tra un mese o dieci giorni".