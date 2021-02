Gli infortuni hanno inciso fortemente sul rendimento del Napoli nell'ultimo periodo. Gattuso in Spagna ha avuto a disposizione solo quattordici giocatori più sei giovani tra Primavera e rientranti dai prestiti. Tra gli infortuni è incluso anche chi è risultato positivo al Covid-19, come Koulibaly e Ghoulam. I due sono recuperati per la sfida di oggi e saranno in panchina.



Presto però rientreranno anche altri giocatori importanti. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, infatti, tra sette giorni contro il Benevento potrebbe esserci il ritorno tra i convocati di quattro giocatori. Si tratta di Demme, Hysaj, Ospina e Petagna.