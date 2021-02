Dopo il pareggio contro l'Atalanta, l'allenatore del Napoli Rino Gattuso ha parlato così a Rai Sport: "Favoriti al ritorno? Mi viene da sorridere. L'Atalanta è tosta, gioca a tutto campo e ci ha messi in grandissima difficoltà. Abbiamo fatto il 3-4-3, ma dobbiamo stare attenti: Elmas e Zielinski stanno giocando tanto. Vediamo chi ha recuperato, dobbiamo fare la conta. Potevamo fare qualcosa in più davanti, difensivamente abbiamo giocato bene. Siamo cotti davanti, ma lo sappiamo. La difesa a tre perché ci serve gente fresca. Lobotka per me non può fare la mezzala, Bakayoko e Demme anche, dovevamo metterne due per forza".



DE LAURENTIIS - "La messa l'ho fatta, ora parliamo di calcio. La messa l'ho cantata, parliamo di pallone ora".



DIFESA A 3 - "Dobbiamo anche lavorarci sul campo, vediamo. Perdiamo qualcosa davanti e guadagniamo dietro invece. Abbiamo sbagliato qualche scalata nel primo tempo, meglio nel secondo tempo invece. Insigne si faceva trovare bene, abbiamo pagato un po' di fisicità. Politano e Lozano dovevano stare più vicini".



PETAGNA - "Se si fa male lui giochiamo io e te? Che ti devo dire".



INSIGNE - "Ha preso una botta al polpaccio, domani lo valutiamo".



MERTENS - "Penso ci vorrà ancora tempo, è in Belgio a fare le terapie".



FABIAN - "Domani se ci sarà il permesso dell'Asl potrà fare allenamenti individuali, è positivo da 21 giorni se non sbaglio".