Il Napoli e Rino Gattuso si diranno addio a fine stagione. Ormai la strada è intrapresa e difficilmente fra due personalità così orgogliose come quelle dell'allenatore calabrese e del presdiente De Laurentiis ci sarà margine per ricucire lo strappo. Secondo il Corriere dello Sport per questo il contratto del rinnovo già scritto fra le parti è rimasto chiuso nel cassetto degli avvocati portoghesi di Gattuso.