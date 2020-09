Le condizioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sono in miglioramento. Tuttavia deve rispettare la quarantena in casa a Roma fino a quando non sarà guarito completamente.



Intanto Gattuso, in compagnia di Lorenzo Insigne, lo ha chiamato. I due hanno gli hanno detto che il Napoli ha bisogno di lui. Insigne gli ha augurato di ritornare presto tra loro. Così De Laurentiis ha rassicurato entrambi dicendo al capitano azzurro di portare i suoi saluti alla squadra. Lo riporta l'edizione odierna de' La Gazzetta dello Sport.