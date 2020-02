Come scrive Il Mattino, il Napoli, sul mercato, ha regalato a Gattuso delle alternative a tutto campo per andare a comporre undici coppie ben precise: si parte dalla porta, con Ospina e Meret a contendersi una maglia da titolare. Sulla destra ci sono Di Lorenzo e Hysaj. Il primo, però, all'occorrenza, può agire anche come alternativa a Koulibaly, mentre il secondo può essere agevolmente dirottato anche sulla sinistra vista l'assenza di una concreta alternativa a Mario Rui viste le condizioni di Ghoulam. L'altra coppia difensiva è quella composta da Manolas e Maksimovic. Passando a centrocampo, per il vertice basso ci sono Demme e Lobotka, mentre i quattro interni per due ruoli sono Zielinski, Allan, Fabian Ruiz ed Elmas. Lozano, con l'arrivo di Politano, è stato spostato a sinistra e si contende una maglia con Insigne, mentre l'ex Inter farà altrettanto con Callejon. Al centro Milik-Llorente, con Mertens outsider dal momento che può ricoprire tutti e tre i ruoli d'attacco.