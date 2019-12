Come riporta Repubblica, il Napoli segue Danilo Pereira, capitano del Porto: "L’idea di un addio si è insinuata nelle ultime ore. Tutto ovviamente dipenderà dalle richieste del club lusitano. Anche in questo caso la clausola rescissoria non rappresenterebbe un problema, il Porto sa già di non poterla riscuotere. Danilo Pereira ha 28 anni, esperienza internazionale e anche fisicità ( è alto 188 centimetri), vero e proprio tallone d’Achille di un Napoli pieno di fantasia ma scarso in potenza. Gattuso è in contatto continuo con De Laurentiis e Giuntoli: gli piacerebbe poter contare sul nuovo acquisto al più presto".