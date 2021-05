Brutto stop per il Napoli contro il Cagliari. Una gara sulla carta agevole per gli azzurri, che si sono anche portati in vantaggio ma non sono riusciti a chiudere. Nei minuti finali il pareggio di Nandez che ha riportato il Napoli fuori dalla zona Champions.



Gattuso non può affatto sorridere. Non solo per il risultato, ma anche per la condizione di alcuni giocatori. Stando a quanto scrive oggi TuttoSport, il tecnico calabrese è preoccupato per il calo fisico mostrato da Zielinski, Fabián Ruiz, Insigne, Mertens e Lozano.