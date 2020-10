Alla vigilia digara valida per la prima giornata del gruppo F diha parlatoallenatore degli azzurri. Queste le sue parole in conferenza stampa:- "È un obiettivo, siamo contenti di giocarla. Siamo stati fortunati ad andarci direttamente vincendo la Coppa Italia. Giocare in Europa è importante per tutti noi. Dobbiamo impegnarci e riuscire a passare il turno".- "Ci saranno 3-4 giocatori che scenderanno in campo che non hanno giocato contro l'Atalanta. Io ci ho sbattuto i denti al Milan e in questi anni mi sono fatto un'idea del turnover. Bisogna fare scelte giuste senza cambiare 9-10 giocatori. Non cambieremo troppo nelle partite di Europa League".- "Non scegliamo nessun obiettivo. Speriamo di non perdere altri giocatori per il Covid. Zielinski ed Elmas sono ancora positivi, dovranno recuperare una volta tornati".- "Abbiamo tanti giocatori, Elmas può fare anche l'esterno o sottopunta. Si gioca ogni tre giorni. Quando i giocatori riescono a dare continuità c'è spazio per tutti".- "C'è timore, come l'abbiamo avuta contro il Genoa. C'è sempre, anche quando si va fuori. Il calcio sta perdendo tanto, tra biglietteria, sponsor, ecc. Noi abbiamo il dovere di far continuare l'azienda. Poi vengono prese decisioni da chi ci governa".- "È stato 20 giorni fermo, deve mettere benzina nelle gambe. Spero di avere difficoltà di scelte, vuol dire che ho una squadra forte. Poi starà a me fare le scelte giuste".- "Rappresenta tanto, giochiamo in Europa. Sembra che giochiamo contro scappati di casa, ma il girone è molto difficile. Affrontiamo l'AZ, che dall'anno scorso ha perso un solo giocatore e la passata stagione era a pari punti con l'Ajax. Sappiamo di essere in un girone dove dobbiamo dare il massimo".