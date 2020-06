Rino Gattuso, allenatore del Napoli, parla in conferenza stampa al termine della partita vinta 3-1 con la Spal: "Più di così non possiamo fare. Recuperiamo le energie e pensiamo all’Atalanta, che fa buoni campionati da tempo. A Bergamo ce la giocheremo. Da due settimane ripeto la stessa cosa ai ragazzi, diamo continuità di gioco per essere pronti il prossimo anno e rinforzarci dal punto di vista tattico e tecnico".



SU MERTENS E CALLEJON - "Sono contento delle firme di Mertens e Callejon: José non poteva cancellare la sua storia in un attimo dopo tanti anni in azzurro, mi ha dato tanto. Il presidente e la società, pagandogli la polizza assicurativa fino ad agosto, hanno fatto un gesto importante”.