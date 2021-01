Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato così a Rai Sport: "Se abbiamo perso abbiamo perso tutti insieme, non per il rigore di Lorenzo. I rigori si possono sbagliare, ora dobbiamo ripartire. Le due squadre si sono rispettate, è stata una sfida a scacchi, non è stata una partita tecnicamente perfetta per entrambi. Il match è stato deciso dagli episodi. Oggi non ricordo azioni pericolose della Juve, siamo stati sfortunati in occasione del primo gol. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, di fronte c'è sempre la Juventus, non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi. Oggi era difficile giocare su un campo così, non è una scusa, ma è chiaro che è stato un limite".