Il Napoli torna al successo e Gennaro Gattuso trova la sua prima vittoria alla guida degli azzurri, il tecnico commenta a Sky Sport dopo il 2-1 in casa del Sassuolo: "Ancora dobbiamo guarire, siamo malati e lo sappiamo. Erano due mesi che non si vinceva in campionato. Nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita, stiamo migliorando ma bisogna lavorare: in dieci giorni non si possono fare miracoli. Questa è una squadra che deve avere equilibrio e stare più corti per fare quel tipo di gioco. In questo momento dobbiamo dare continuità al lavoro iniziato dieci giorni fa. Fabian Ruiz regista? In questo momento dobbiamo essere perfetti per farlo giocare in quella posizione, sta facendo fatica ma lo sapevamo. Dobbiamo riuscire a lavorare di reparto tutti insieme, poi la squadra ce l'ha qualità. Dobbiamo dare equilibrio perché per tantissimo tempo non lo ha avuto. Penso che non sia solo un problema di vertice basso, ma di catene. Nel primo tempo siamo stati statici, vero che Fabian ha perso tanti palloni. Sappiamo che ci manca un giocatore in quella posizione per giocare come vogliamo. Il mio modo di fare può dare fastidio a qualcuno, stare sul pezzo tutto il giorno tutti i giorni, ma vado avanti così. Questa è una squadra che per tantissimi anni ha scritto pagine importanti per il calcio Napoli, in questo momento stanno vivendo un qualcosa che non hanno mai vissuto. Per questo bisogna aiutarli, far loro capire come vogliamo giocare, per farlo capire bisogna lavorare sulle gambe perché c'è tanto campo da coprire. Barcellona? Se ci pensiamo adesso mi vengono tutti i capelli bianchi. Pensiamo alla Lazio, all'Inter, a tutte le squadre che dobbiamo affrontare prima. Ce la giocheremo, ci sarà da fare fatica perché è una squadra fortissima".