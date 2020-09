Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, parla ai microfoni di Dazn dopo il successo della sua squadra sul campo del Parma nella prima giornata di Serie A.



SU OSIMHEN - "Ha una marcia in più. Mi ha colpito la sua serietà, non dimentica da dove è partito e i sacrifici che ha fatto. Si è costruito da solo, e complimenti a lui per la voglia. E' un ragazzo giovane con la testa di un quarantenne, spero che non commetta degli errori e non cambi atteggiamento".



SULLA SQUADRA E LA PARTITA - "Per giocare a calcio bisogna correre, con la qualità e basta non si va da nessuna parte. La qualità mi piace, ma devo dare anche equilibrio alla squadra. Abbiamo fatto correre tantissimo i loro interni di centrocampo e nell'ultima mezz'ora abbiamo sfruttato il lavoro fatto in precedenza. Poi negli ultimi sette-otto minuti abbiamo commesso delle disattenzioni, dobbiamo migliorare da questo punto di vista e guardare questi piccoli particolari".



KOULIBALY - In seguito, intervenendo a Sky, Gattuso parla di Kalidou Koulibaly: "Un campione e un professionista. È uno dei difensori più forti al mondo, mi ha sempre dato grande disponibilità. Mi dispiacerebbe molto perderlo, ma a volte i numeri sono importanti. Il Napoli qualcosa deve fare. Egoisticamente, se rimane sono contento".