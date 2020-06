C’è un trofeo da conquistare, e già questa, negli ultimi anni, è una notizia. Poi il rivale da batter, il più sentito: la Juventus di Sarri e Higuain. Il tempo vola, e le ore per recuperare dalla partita con l’Inter sono poche, meno di quante ne avranno gli avversari.. Il ritmo del calcio post coronavirus è serrato, ma questo lo si sapeva già.Il Napoli si è allenato in mattinata: dopo il riscaldamento un’esercitazione tecnica, poi la partitina a campo ridotto. Insomma, non si vogliono correre rischi di nuovi infortuni. Ci sono delle buone notizie per, che ancora lavora a parte per un problema muscolare. E allora le scelte sono più ampie, e potrebbero esserci dei cambi rispetto all’11 titolare con l’Inter.Partiamo dalla certezza:- per via dell’ingenuo giallo preso a 10’ dalla fine della semifinale -In difesa, nonostante il rientro in gruppo di Manolas, dovrebbero essere confermati come centrali il totem, superbo sabato nel neutralizzare Lukaku e Lautaro.. In mediana, risparmiato per precauzione sabato,, deludente con l’Inter. Infine l’attacco, dove Gattuso ha un solo (grande) dubbio:leggermente avanti nel ballottaggio, comunque aperto, conIl tecnico scioglierà le ultime riserve dopo la rifinitura al San Paolo.. Il Napoli non trionfa (in una qualsiasi competizione) dal 2013/14, 3-1 in finale di Coppa Italia alla Fiorentina. Due anni prima il successo proprio sulla Juve di Conte, 2-0 secco firmato da Cavani e Hamsik. Mercoledì una nuova, importante, possibilità.