L’emergenza infortuni non si placa in casa Napoli, alla vigilia della delicata trasferta di San Siro contro il Milan che rappresenta uno step fondamentale nella rincorsa a un piazzamento Champions League. In vista della sfida contro i rossoneri, Gennaro Gattuso perde due pedine preziose per quanto riguarda il reparto difensivo: Rrahmani è andato ko per un’elongazione muscolare avvertita proprio in occasione dell’allenamento di ieri, mentre Manolas ha svolto lavoro personalizzato in mattinata e non verrà rischiato. Il reparto difensivo ha perso per diverso tempo anche Ghoulam, vittima della rottura del legamento crociato del ginocchio e dunque le scelte saranno obbligate: Di Lorenzo a destra, ballottaggio tra Mario Rui e Hysaj sulla fascia opposta, mentre al centro ci sarà la coppia formata da Maksimovic e Koulibaly.



LOZANO NON E' PRONTO - Tra le cattive notizie in arrivo da Castelvolturno anche il non perfetto recupero di Hirving Lozano, che è tornato in questi giorni a disposizione dopo il problema muscolare che gli ha fatto saltare le ultime quattro partite di campionato e anche oggi si è allenato in gruppo. Gattuso, che ha appena accolto i rientri di Mertens e Osimhen, che dovrebbero essere protagonisti anche domani di una staffetta - come in occasione dell’ultimo successo sul Bologna - non vuole assolutamente correre rischi col calciatore messicano e preferisce riaverlo al massimo della condizione prima di rilanciarlo. Anche in questo caso, dunque, pochissime le incognite per la composizione del reparto offensivo, privo anche dell’ex Petagna: ad accompagnare uno tra Mertens e Osimhen saranno Insigne e Politano.