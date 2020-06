La Gazzetta dello Sport sul lutto che ha colpito l'allenatore azzurro: "Nel dolore Rino Gattuso ha scoperto l’amore di un’intera città. Napoli lo sta ricoprendo d’affetto, in queste ore. Gli è accanto, così come è nel suo modo di fare, condividendone la sofferenza. Sua sorella Francesca è volata lassù, senza poter contare sulla pietà di un male che l’ha aggredita, sconfiggendone la resistenza e generando sconforto e dolore in chi l’ha amata. Rino non si è lasciato andare, ha pianto, nascondendo quelle lacrime a mamma e papà. Lui, l’uomo forte di casa ha pensato soprattutto ai genitori, a confortarli, dicendo loro di non sentirsi in colpa, che nulla di più avrebbero potuto fare per impedire alla morte di prendere il sopravvento e portare via la giovane Francesca".