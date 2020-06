Dopo la vittoria in Coppa Italia ed il successo in trasferta a Verona, il Napoli è pronto per tornare in campo. Lo farà domani al San Paolo contro la Spal, ma senza il supporto dei tifosi.



C'è da fare molta attenzione, non solo per l'avversario ostico da affrontare, ma anche perché in vista c'è la sfida contro l'Atalanta. Gattuso dovrà puntare a non perdere pezzi, ma ha ben cinque diffidati. Si tratta di Koulibaly, Demme, Zielinski, Mertens e Milik.