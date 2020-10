Il Napoli ha pronto un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2025 per trattenere Rino Gattuso sulla propria panchina, ma secondo il Corriere dello Sport resta ancora un nodo da sciogliere. L'allenatore ex-Milan vuole lavorare in completa autonomia e non ha intenzione d'accettare l'inserimento negli accordi di clausole rescissorie o legate ai risultati.