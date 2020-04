Secondo Il Mattino: "Gattuso ha preso la sua decisione. Entro il 30 aprile Rino ha la possibilità di comunicare al Napoli la rescissione unilaterale del contratto che lo lega al club azzurro fino al 30 giugno del 2021. Un addio che gli costerebbe 350mila euro. Ma non lo farà. Si tiene stretto il Napoli, la sua scelta è fatta: resta.

Ora c'è una seconda scadenza. Perché è De Laurentiis che entro l'8 giugno può dare il benservito a Gattuso, anche in questo caso per la presenza di una clausola rescissoria con una risoluzione onerosa da parte del Napoli. Ma, nessun segnale porta in questa direzione.

Ma questo non significa che la questione del contratto di Gattuso è archiviata: perché con Jorge Mendes, prima del lockdown, il presidente De Laurentiis aveva fissato appuntamento proprio a Barcellona per discutere il prolungamento del contratto di Gattuso (ma anche del destino di Ghoulam). Ballava e balla l'offerta di un triennale".